В Украине охвачено антиретровирусной терапией более 90% ВИЧ-положительных пациентов

По состоянию на 1 июня 2019 в Украине охвачено антиретровирусной терапией (АРТ) более 90% ВИЧ-положительных пациентов, получающих заместительную поддерживающую терапию. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Участие людей, живущих с ВИЧ, в программе ЗПТ значительно повышает их приверженность АРТ и способствует лучшему охвату терапией людей, употребляющих наркотики инъекционно. Например, согласно результатам последних исследований среди ключевых групп, только 38% ВИЧ-позитивных людей, употребляющих наркотики инъекционно, получают антивирусную терапию. В программах заместительной терапии таких лиц 90,6%.

Сейчас 13 регионов Украины имеют охват лечением пациентов с ВИЧ-инфекцией более 90%, девять регионов имеют охват более 80% и три региона - менее 80%. В отдельных регионах, например м. Киев, Одесская и Харьковская области, более 98% пациентов охвачено антиретровирусной терапией.

В 2020 за счет внедрения прогрессивных подходов к профилактике ВИЧ, доступа к лечению, поддержки пациентов и информирования населения должны быть выполнены цели «90-90-90»: 90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать о своем ВИЧ-статусе; 90% людей, которые знают о своем положительном ВИЧ-статусе, должны получать соответствующее лечение; 90% людей, которые лечатся, должны иметь вирусную нагрузку, которая не определяется (показания анализов крови как у практически здорового человека).