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Оккупированное Лутугино осталось без воды

Сегодня, 15:38 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня утром на водоводе в районе оккупированного российскими террористами Лутугино произошел порыв. В результате аварии Лутугино и два прилегающих поселка городского типа остались без воды после аварийной остановки насосной станции.

Порыв произошел 9 июля около 04.40 утра в Лутугинском районе на водоводе Д-400 мм. Сразу посл еэтого произошла аварийная остановка насосной станции "Грушка" и без водоснабжения остались Лутугино и поселки Успенка, Георгиевка.


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