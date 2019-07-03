Оккупированное Лутугино осталось без воды

Сегодня утром на водоводе в районе оккупированного российскими террористами Лутугино произошел порыв. В результате аварии Лутугино и два прилегающих поселка городского типа остались без воды после аварийной остановки насосной станции.

Порыв произошел 9 июля около 04.40 утра в Лутугинском районе на водоводе Д-400 мм. Сразу посл еэтого произошла аварийная остановка насосной станции "Грушка" и без водоснабжения остались Лутугино и поселки Успенка, Георгиевка.