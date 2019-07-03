Как переселенцу проголосовать на досрочных выборах в Верховную Раду

Центральная избирательная комиссия обращает внимание избирателей, в случае их отсутствия в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 по месту жительства, они могут реализовать право голоса, временно изменив место голосования без изменения избирательного адреса.

Правда проголосовать жители оккупированных районов Луганской и Донецкой областей смогут только в общегосударственном многомандатном избирательном округе - за партийный список. В одномандатных округах избиратели, изменившие место голосования, не смогут отдать свой голос за кандидата в народные депутаты.

Чтобы реализовать свое право, избирателям необходимо обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей по месту их нахождения в день выборов.

ЦИК максимально упростила процедуру временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса. Теперь избирателю достаточно подать в соответствующий орган ведения реестра избирателей письменное заявление, предъявив при этом паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины (если лицо недавно приобрело гражданство Украины). Для граждан Украины - военнослужащих таким документом также может быть удостоверение военнослужащего или военный билет.

Проведение процедуры временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса не предусматривает подачу избирателем в орган ведения реестра любых документов, подтверждающих необходимость временного изменения места его голосования, или внесения им платы.

Важно! Подать заявление о временном изменении места голосования в орган ведения Государственного реестра избирателей возможно не позднее чем за пять дней до дня голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, то есть до 15 июля 2019 включительно.