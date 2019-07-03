» » Как переселенцу проголосовать на досрочных выборах в Верховную Раду

Как переселенцу проголосовать на досрочных выборах в Верховную Раду

Сегодня, 10:35 citynews.net.ua | Напечатать

Как переселенцу проголосовать на досрочных выборах в Верховную РадуЦентральная избирательная комиссия обращает внимание избирателей, в случае их отсутствия в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 по месту жительства, они могут реализовать право голоса, временно изменив место голосования без изменения избирательного адреса.

Правда проголосовать жители оккупированных районов Луганской и Донецкой областей смогут только в общегосударственном многомандатном избирательном округе - за партийный список. В одномандатных округах избиратели, изменившие место голосования, не смогут отдать свой голос за кандидата в народные депутаты.

Чтобы реализовать свое право, избирателям необходимо обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей по месту их нахождения в день выборов.

ЦИК максимально упростила процедуру временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса. Теперь избирателю достаточно подать в соответствующий орган ведения реестра избирателей письменное заявление, предъявив при этом паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины (если лицо недавно приобрело гражданство Украины). Для граждан Украины - военнослужащих таким документом также может быть удостоверение военнослужащего или военный билет.

Проведение процедуры временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса не предусматривает подачу избирателем в орган ведения реестра любых документов, подтверждающих необходимость временного изменения места его голосования, или внесения им платы.

Важно! Подать заявление о временном изменении места голосования в орган ведения Государственного реестра избирателей возможно не позднее чем за пять дней до дня голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, то есть до 15 июля 2019 включительно.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:38

Оккупированное Лутугино осталось без воды

Сегодня, 12:52

Сергей Шахов и Юрий Бойко: искусство политического сговора. Плюс - криминал

Сегодня, 10:40

ЦИК прекратила полномочия всего состава ОИК №47 в Славянске за грубые нарушения

Сегодня, 10:35

Как переселенцу проголосовать на досрочных выборах в Верховную Раду

Сегодня, 10:00

Украина готова начать восстановление моста у Станицы Луганской но российские террористы - против

Сегодня, 09:26

8 июля российские террористы 17 раз нарушили режим прекращения огня

Вчера, 19:08

Зеленский предлагает проверять пенсионеров с оккупированных территорий раз в год

Вчера, 18:07

В Новотошковском впервые за 60 лет полностью заменили водопровод

Вчера, 17:03

В январе - июне 2019 года в сводный бюджет Украины поступило 528,8 млрд гривень

Вчера, 15:59

Мелкая месть Зе: Вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина-ЕС

Вчера, 15:25

На чемпионате Европы спортсменка-подводница из Северодонецка завоевала два серебра

Вчера, 15:19

Верховный суд перенес подсудность в деле Ефремова из Старобельска в Киев

Новости Украины:

Сегодня, 13:27

ГБР: На Волыни фискальная служба помогала «торговать» возмещением НДС

Сегодня, 10:24

Как отдохнуть летом, если отпуск не светит?

Вчера, 19:21

В Киеве мужчина взорвал себя гранатой

Вчера, 15:28

Укрпочта объявила конкурс по оформлению почтовых ящиков

Вчера, 14:36

В Киеве агитаторы за мажоритарщиков Зеленского раздавали футболки и кепки

Вчера, 13:13

В Харькове полицейский погиб в спровоцированном им ДТП

Вчера, 11:48

Трансформеры: игрушки нового поколения

5-07-2019, 13:23

В Одессе "заминировали" морвокзал - хотят Шария, Клюева и отказ от НАТО

4-07-2019, 17:06

Щедрый стол: традиционные праздничные блюда разных стран

4-07-2019, 15:52

В Одессе ураган сломал 53 дерева и травмировал женщину - фото

4-07-2019, 15:21

В Одессе вандалы залили самый большой фонтан моющим средством

3-07-2019, 13:34

В Одессе полицейский брал взятки за сокрытие притонов

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 