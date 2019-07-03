Украина готова начать восстановление моста у Станицы Луганской но российские террористы - против

Украина готова начать восстановление моста у Станицы Луганской ближайшее время. Об этом во время брифинга по итогам 21-го саммита Украина - Европейский Союз-8 июля заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть деньги в бюджете, есть предложения наших западных партнеров. Но для этого надо, чтобы другая сторона демонтировала бетонные укрепления. Они сказали, что им нужно 8-10 дней. Мы готовы это сделать за 2-3 суток, но это должно быть параллельный процесс. Об этом договорились стороны. Мое предложение после того, что я там увидел, - долго не ждать», - отметил Президент.

Дональд Туск подчеркнул, что Украина выполнила все обязательства по отводу войск. В то же время другая сторона до сих пор не сделала этого.

В свою очередь оккупировавшие Луганск боевики отказываются от предложений - представитель террористов Владислав Дейнего заявил что никакого ремонта с украинской стороны им не надо. Боевики планируют использовать проект и средства выделяемые Красным крестом для минимального ремонта моста.

Такой ремонт вряд-ли сильно облегчит переход на украинскую территорию маломобильным гражданам - пенсионерам и инвалидам.

Также неизвестно сколько может занять ремонт моста силами оккупировавших Луганск террористов, но то, что они хотят преподнести ремонт моста как свою инициативу - несомненно. Тем более и проект и средства на ремонт будут выделены не РФ и местным нищим бюджетом, а Международным комитетом Красного Креста.

Украинские строители называют срок в 1 месяц при условии выполнения работ гражданскими подрядчиками.