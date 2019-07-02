В Новотошковском впервые за 60 лет полностью заменили водопровод

В Новотошковском впервые за 60 лет полностью заменили водопроводСегодня, 18:07
В Новотошковском необходимость замены труб вызвана тем, что им уже по 60 лет. Ремонту эти трубы уже не подлежат, а порывы на водопроводах негативно влияют на качество воды и водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.
Реализовать проект удалось за счет субвенции из областного и районного бюджетов, из которых на выполнение работ выделили по два миллиона гривен.
Заменяют все старые металлические трубы на новые пластиковые. Их прокладывают рядом со старой системой водоснабжения, к новой системе подключают дома, учреждения и учреждения.
Пока работы продолжаются, водоснабжение осуществляется по старым трубам, поэтому перебоев с водоснабжением, вызванных работами по замене водопроводов, нет.