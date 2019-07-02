Верховный суд перенес подсудность в деле Ефремова из Старобельска в Киев

Экс-главу фракции Партии регионов Александра Ефремова в дальнейшем будут судить в Киеве. Соответствующее решение было принято Верховным судом в понедельник, 8 июля, по ходатайству адвокатов. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на адвоката Ефремова Александра Мельникова.

По его словам, защитники обратились относительно изменения подсудности в связи с тем, что в Луганской и Харьковской областях очень мало действующих судей, что приводит к затягиванию процесса на годы.

Адвокат утверждает, что дело Ефремова передадут в Киев, но, когда апелляционный суд в столице начнет ее слушать, он еще не знает.

Относительно участия Ефремова в судебных заседаниях в Киеве Мельников отметил, что оно может происходить через видеоконференцсвязь со следственным изолятором в Луганской области, где сейчас Ефремов содержится.

Ниибольшее оживление перенос дела вызвал у Андрея Портнова, который уже заявил что Ефремов очень быстро окажется на свободе.