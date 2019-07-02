Луганские полицейские возрождают традиционное взяточничество на дорогах

Двух полицейских задержали в Луганской области во время вымогательства и получения взятки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, работники одного из отделов полиции требовали и получили 5 июля взятку в размере 200 долларов США от местного жителя за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством лицом в состоянии алкогольного опьянения).

При проведении следственных действий денежные средства, являющиеся предметом взятки, изъяты, а правоохранители задержаны. Сейчас указанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.