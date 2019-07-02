После недельного протеста на глубине 700 метров шахтеры поднялись на поверхность

Сегодня рабочие шахты «Горская» государственного предприятия «Первомайскуголь» завершили акцию протеста, 10 рабочих, которые оставались под землей, выехали на поверхность. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Такое решение было принято на собрании, состоявшемся сегодня с утра на предприятии.

Протест шахтеров в связи с отключением предприятия от электроснабжения длился с 1 июля на горизонте 700 метров.

Протестующих все время поддерживали не только друзья-шахтеры, но и работники других государственных угольных предприятий, где также существует угроза обесточивания.

Главное чего удалось достичь горнякам во время протеста - обратить внимание чиновников на проблемы государственных угольных предприятий, сохранить шахту от затопления, сохранить рабочие места, сохранить городок Горское в котором проживает 20000 человек, а шахта - единственное работающее предприятие на линии фронта.

Сейчас ток на предприятие подается только на жизненно-необходимое обеспечение шахты для поддержки работы водоотведения, четыре раза в сутки (каждую смену) по одному часу.

Как сообщил председатель первичной профсоюзной организации НПГУ предприятия Виктор Видиш, сейчас решается вопрос заключения соглашения о поставках электроэнергии на предприятие. Он надеется, что рудник в ближайшее время заработает в обычном режиме.