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В СНБО делают вид что «работают» над решением российской информационной агрессии

Сегодня, 10:19 citynews.net.ua | Напечатать

В СНБО делают вид что «работают» над решением российской информационной агрессииУкраина не должна поддаваться панике и эмоциям из-за того, что пропагандисты страны-оккупанта РФ собираются на пару с телеканалом одиозного политика Виктора Медведчука провести телемост - об этом заявил Глава СНБО Украины Александр Данилюк комментируя попытку пропагандистов Путина организовать выступление российских террористов на украинском телевидении. В то же время СНБО «работает над решениями» этой проблемы. 

По его словам, Украине предлагают «соединить» внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за «прорыв» в отношениях между «братскими» народами. 

«Прошу прекратить истерику. Особенно тех, кто за последние годы с позиции Президента способствовал усилению позиции кума Путина Медведчука в Украине. Тех, кто дал ему возможность выступать переговорщиком, скупить телеканалы на партнерских условиях. Тех, кто на тех же условиях позволил ему построить сверхприбыльный энергоресурсный бизнес.

Было очевидно, что Медведчук делает это не как хобби. Строительство незаконных «мостов» уже становится специализацией России.

Мы как сильная страна должны реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники. Ведь именно на это и расчет. Количество таких провокаций будет только увеличиваться. Нам нужно держать голову холодной. Работаем над решениями» - написал Александр Данилюк на своей странице в Фейсбук.

 


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