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Зеленский назначил главу Луганской облгосадминистрации

Вчера, 16:25 citynews.net.ua | Напечатать

Во время визита в Луганскую область Владимир Зеленский представил нового главу Луганской облгосадминистрации - Виталия Комарницкого.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины:

Про призначення В.Комарницького головою Луганської обласної державної адміністрації

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №493/2019

Призначити КОМАРНИЦЬКОГО Віталія Мар'яновича головою Луганської обласної державної адміністрації.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

5 липня 2019 року

Как отметил глава государства, миссией руководителя области должен стать поиск возможностей для восстановления Луганщины.

«Для нашей страны важный приоритет - прекращение войны. Параллельно с этим можно находить возможности и желание, чтобы восстановить Донбасс. Мы сейчас пролетали с господином Дональдом Туском (Президент Европейского совета. - Ред.), Видели разрушенные дома, отсутствие дорог. Я думаю, что это не только из-за войны, но и потому, что никто этим не занимается. Я вас поздравляю. Вас у нас большая надежда», - подчеркнул президент.

Со своей стороны Виталий Комарницкий поблагодарил за доверие. Также он отметил, что выполнение поставленных задач является реальным.

«Я знаю настроение людей и проблемы, которые есть на Луганщине. Знаю, что здесь люди хотят работать. Думаю, что задачи, которые стоят перед Луганщине, с вашей помощью и помощью международных партнеров реальны для выполнения. Нужно меньше говорить и больше работать», - сказал он.


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