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Убившего 3 человек в ДТП полицейского взяли под стражу

Сегодня, 15:40 citynews.net.ua | Напечатать

Генеральная прокуратура Украины добилась решения о содержании под стражей полицейского, который в пьяном состоянии устроил ДТП, что привело к гибели трех человек.

Запорожским апелляционным судом 04.07.2019 отменено постановление следственного судьи, которым в отношении работника полиции ГУНП в АР Крым и г.. Севастополя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины, применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 192 100 грн.

Принято новое решение в соответствии с которым в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напоминаем, что 18 июня в результате ДТП с участием оперуполномоченного сектора криминальной полиции ГУНП в АР Крым и г.. Севастополе, которое произошла на автодороге «Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь» в Херсонской области, погибли три человека.

 


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