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Сергея Бубку обвинили в получении взятки от Бразилии

Сегодня, 12:31 citynews.net.ua | Напечатать

Сергея Бубку обвинили в получении взятки от БразилииБывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал подкупил высокопоставленных правительственных чиновников и двух членов Международного олимпийского комитета (МОК). Такое заявление он сделал  в федеральном суде Бразилии в четверг, 4 июля.

Кабрал впервые дал показания, что подкупил девять  представителей национальных олимпийских комитетов за 2 миллиона долларов США, чтобы помочь Рио выиграть право на проведение Олимпийских игр 2016 года.

По данным Globo News, Кабрал заявил о привлечении почетных членов МОК и олимпийских чемпионов Сергея Бубки и Александра Попова к схеме подкупа голосов.

В суде Кабрал рассказал о встрече, состоявшейся в августе 2009 года, когда глава тендера и оргкомитета Рио-2016 Карлос Нусман представил его президенту международной федерации ассоциаций легкой атлетики (IAAF) Ламину Диаку и рекомендовал его как человека, который мог гарантировать 5 или 6 голосов от группы членов МОК, представляющих Африку и легкую атлетику.

«Нусман пришел ко мне и сказал: «Серхио, я хочу сказать вам, что президент IAAF Ламин Диак - человек, который открыт для разговора. Он может получить пять или шесть голосов».

Кабрал назвал украинского олимпийского чемпиона по прыжкам с шестом Сергея Бубку и четырехкратного золотого призера из России Александра Попова среди тех членов МОК, которые были готовы продать свои голоса, сообщает Globo.

«В обмен он хочет 1,5 миллиона долларов», - заявил в четверг бывший губернатор, уже приговоренный к 198 годам лишения свободы.

Позже в сентябре, всего за месяц до голосования, Кабрал сказал, что ставки были повышены.

«Нузман сообщил мне, что папа Диак обещает получить больше голосов», - заявил Кабрал.

«Он сказал, что мы можем набрать всего девять голосов, но ему нужно еще 500 000 долларов. Я сказал ему, что это будет сделано.

В 2017 году делегат в МОК от Намибии и олимпийский спринтер Фрэнк Фредерикс попали под следствие по поводу выплаты, полученной компанией Диака в день выборов в Рио-2016.

В том же году Бубка был уличен в получении подозрительной выплаты в 45 000 долларов США от компании Диака в июне 2009 года, но позднее он был признан невиновным в нарушениях следователями IAAF.

По словам издания, представители Лулы, Паеса и Нузмана категорически отрицают обвинения.

Бубка, баллотировавшийся на пост президента организации в 2013 году, и Попов еще не прокомментировали обвинения Кабрала.

Рио выиграл на выборах места проведения Олимпиады-2016 в октябре 2009 года на третьем голосовании со счетом 66 против 32 у Мадрида. 


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