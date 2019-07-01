В Донецкой области сеть АЗС финансировала террористов

Сотрудники Службы безопасности Украины, в рамках операции Объединенных сил в Донецкой области, разоблачили организованную группировку, финансировавшую террористическую организацию «ДНР».

Оперативники спецслужбы задокументировали, что группа лиц, находящихся на временно оккупированной территории Донбасса и на подконтрольных украинской власти районах через подконтрольную сеть заправочных станций, оказывали финансовую и материально-техническую «поддержку» деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР».

Сотрудники СБ Украины установили, что злоумышленники для обеспечения беспрепятственной работы АЗС совершили двойную регистрацию подконтрольных предприятий в государственных органах Украины и на временно оккупированной территории. Они регулярно платили налоги в так называемые фискальные органы «ДНР». Для этого они открыли счета в фейковом «Центральном Республиканском банке ДНР».

Участники группировки также способствовали деятельности силового и административного блоков: «МВД», «МГБ», «прокуратуры» и оккупационных администраций, в частности осуществляли бесперебойные поставки бензина и дизельного топлива. Кроме того, на бесплатной основе хранили горюче-смазочные материалы «мобилизационного резерва» так называемого «1 Армейского Корпуса ДНР».