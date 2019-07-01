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Луганская таможня собрала 328 миллионов гривень за счет импорта угля Ахметовым

Сегодня, 10:33 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской таможне сообщили, что за январь-июнь текущего года в общий фонд Государственного бюджета Украины таможней перечислено 489 миллионов гривень, в специальный фонд - 10,08 миллионов гривень.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перечисления таможни за 6 месяцев текущего года увеличились на 48,4 миллионов гривень.

Наиболее весомыми товарным позициям, характеризующие поступления таможенных платежей по импорту за это время, стали: уголь каменный, антрацит - 328 млн гривень (удельный вес начисленных платежей 66,2%); легковые автомобили - 14,4 млн гривень (2,9%); толуол - 9,5 млн гривень (1,9%); азотная кислота - 8,9 млн гривень (1,8%); сера - 8,3 млн гривень (1,7%).

В значительной степени поступлением в Государственный бюджет Украины в течение 6 месяцев этого года способствовали показатели внешнеэкономических операций основных предприятий - импортеров Луганской области, в частности: «Луганская тепловая электрическая станция» ООО «ДТЭК Востокэнерго», ЗАО «Рубежанский картонно-тарный комбинат», ООО «НПП« Заря », ООО« НПО «Северодонецкий стеклопластик», ОДО «Попаснянский вагоноремонтный завод». По результатам оформленных этими предприятиями в таможенном отношении товаров в Государственный бюджет Украины направлено 410,6 млн гривень таможенных платежей. Это почти 82,2% от всех перечислений таможни.


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