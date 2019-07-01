В Попасной зооконтроль стерилизует и вакцинирует бездомных животный

С 3 июля 2019 ОО «Зооконтроль» начал свою работу в городе Попасная. Данная организация уже третий год подряд проводит работу по стерилизации и вакцинации бездомных животных от бешенства в городе Попасная.

Как сообщает Попаснянский горсовет, в этом году будут повторно привиты от бешенства животные, которые были обработаны в прошлых годах и привиты животные, которые появились в городе за последний год.

Заместитель городского головы Дмитрий Хащенко обсудил с представителями ОО «Зооконтроль» план действий, также была изучена ситуация с бездомными животными по районам города.

Исполнительный комитет Попаснянской городского совета просит жителей города помочь в проведении данной работы, путем выявления беспризорных животных и сообщения об их месте нахождения в отдел ЖКХ за телефоном 2 10 89.