4 июля в зоне АТО получили ранения 6 украинских солдат и 1 погиб

4 июля вооруженные формирования Российской Федерации 30 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ из артиллерии и тяжелых минометов.

В районе Крымского и Новотошковского - применили артиллерию калибром 122 мм и минометы калибром 120 мм и 82 мм.

В районе населенного пункта Золотое российские боевики открывали огонь из 82 мм минометов.

В Донецкой области под обстрелом из артиллерии, тяжелых минометов и стрелкового оружия оказались позиции ВСУ в районе Лебединского, Опытного, Авдеевки, Водяного, Марьинки, Красногорово, Широкино и Луганского.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, три - получили ранения и еще трое - боевые травмы.

По данным разведки 4 июля двое террористов были уничтожены.