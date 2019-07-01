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В Луганской области объявлено подозрение двум судьям террористической организации «ЛНР»

Сегодня, 17:49 citynews.net.ua | Напечатать

Следователями прокуратуры Луганской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве в отношении двух судей Краснодонского и Стахановского городского суда Луганской области.

В ходе расследования украинским судьям, которые перешли поддержали  террористическую организацию «ЛНР», заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя и захвата государственной власти), ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 258-3 (участие и содействие деятельности террористической организации) УК Украины.

Эти судьи, являющиеся гражданами Украины,  стали участниками «судебного блока» незаконно созданной «Луганской народной республики, на основании указа главы террористической организации «ЛНР» заняли должности так называемых «судей» Краснодонского и Стахановского городского суда и начали осуществлять «правосудие» от имени псевдореспублики.

С целью укрепления незаконной власти подозреваемые по настоящее время продолжают участвовать в деятельности так называемой «судебной ветви власти» «ЛНР» и выносят решения, противоречащие принципам Конституции Украины и другим законодательным актам Украины, тем самым, нарушая права людей, проживающих на временно оккупированной территории Луганской области.


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