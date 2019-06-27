В Луганской области собрали 3 миллиарда гривень налогов и сборов

В январе-июне 2019 плательщики Луганской области уплатили в сводный бюджет страны 2 млрд 851 млн грн. Это на 376,1 млн гривень больше, чем за 6 месяцев 2018 года.

В частности, в государственную казну поступило 1 млрд 310 млн грн. По сравнению с показателями за прошлый год поступления выросли на 140 миллмонов.

В разрезе основных платежей плательщиками области обеспечено поступление в государственный бюджет за январь-июнь текущего года: налог на добавленную стоимость - 411,5 млн грн; налог на доходы физических лиц - 382,6 млн грн; налог на прибыль предприятий - 68,5 млн грн; акцизный налог - 11,1 млн грн.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 1 млрд 492 млн гривень.