Очередное заседание в Минске закончилось традиционным ничем из-за России

В связи с позицией РФ, не удалось достичь никакого прогресса ни по договоренностям о "хлебном перемирии", ни об освобождении удерживаемых лиц. Об этом сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы.

Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате "всех установленных на всех установленных", но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы.

По поводу дальнейшего демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской решено в течение недели согласовать график сноса этих сооружений, график должен согласовать СММ ОБСЕ.

Надеемся, что следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске, запланированная на 17 июля, будет более конструктивной.