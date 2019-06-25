Егор Соболев: В Украине готовится отмена люстрации

Новая глава Конституционного суда проталкивает решение признать неконституционным закон «О очистки власти». Об этом пишет народный депутат Украины Егор Соболев.

Наталья Шаптала - воспитанница донецкой прокуратуры. В Конституционный суд попала при президентстве Виктора Януковича. Голосовала за увеличение его полномочий.

Во времена президентства Петра Порошенко, как и все другие судьи, так и не была обвинена по статье «свержение конституционного строя», хотя такая статья расследовалось Генпрокуроратурой под руководством Олега Махницкого, Виталия Яремы, Виктора Шокина и Юрия Луценко.

При Президенте Владимира Зеленского судья Шаптала надеется отменить главный люстрационный закон и осенью уйти на пенсию, какая у нее будет минимум 120 тысяч гривен. За наш с Вами счет.

«Вроде очередная попытка признать закон «Об очистке власти» неконституционным запланирована на четверг, 4 июля. Пытаюсь узнать больше. Несмотря на всю критику, наш закон - единственная причина, которая заставила около 5000 должностных лиц Януковича оставить важные кресла и не позволяет им вернуться. Поэтому они пятый год отчаянно пытаются отменить ненавистную им норму» - сообщил Егор Соболев на своей странице в Фейсбук.