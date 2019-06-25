Украинская полиция задержала рекордную партию кокаина

В течение последних двух недель оперативники Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры провели две успешных спецоперации, их результат - изъято свыше полтонны кокаина.

Сейчас задержаны 9 участников синдиката, среди них граждане из Нидерландов, Голландии, Великобритании, России и Украины.

Как рассказал на брифинге глава Национальной полиции Сергей Князев, проведен ряд задержаний и более десятка обысков. В числе изъятого - 400 килограммов кокаина, чистота которого по заключению составляет более 90%.

Общая стоимость наркотика составляет около 60 миллионов долларов США",