Российские террористы не демонтировали позиции у Станицы Луганской и переодеваются в СЦКК

У Станицы Луганской, где провели разведения сил, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали мужчин в камуфляже с наружными повязками с надписями "СЦКК" на не демонтированной передовой позиции и на блокпосту российско-оккупационных сил.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по 30 июня, обнародованном в понедельник.

Миссия осуществляла мониторинг мероприятий, связанных с процессом разведения сил и средств у Станицы Луганской.

"Так, 29 и 30 июня на передовой позиции вооруженных формирований (которая не была демонтирована) южнее деревянных конструкций, установленных над разрушенной частью моста в Станице Луганской, наблюдатели видели двух мужчин в одежде военного типа с голубыми наружными повязками с надписями "СЦКК" на русском и английском языках", - говорится в сообщении.