Суд отпустил луганского террориста Дмитрия Держака под залог

Задержанный на днях с "военным билетом ЛНР" Дмитрий Держак, сын гендиректора ликеро-водочного завода Луга-Нова Леонида Держака, из-за скандального решения Конституционного суда вышел вчера под залог. Об этом у себя в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Заместителю гендиректора предприятия-спонсора террористов ЛНР, которого задержали с удостоверением «участника боевых действий» против Украины, суд дал возможность выйти под залог в 570 тыс грн" - сообщил Юрий Луценко.

По словам главы ГПУ, из-за решения КСУ о том, что подозреваемых в терроризме можно отпускать на поруки и под залог, в зоне риска оказываются более 1000 арестованных в Украине "террористов и их пособников".

Главарь боевиков ЛНР Леонид Пасечник присвоил Леониду Держаку, спонсору российских террористов и владельцу водочного заводо Луга-Нова, где также числится заместителем директора и совладельцем Дмитрий Держак, "звание почетного гражданина Луганска".