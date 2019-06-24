В Минске началась встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе

В Минске началась встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает МИД Беларуси в Twitter.

"В Минске начали свою работу подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Сегодня трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе планирует рассмотреть "хлебное перемирие" и результат разведения войск в Станице Луганской.