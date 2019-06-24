В Донецкой области снайпер террористов обстрелял автомобиль с медиками - 2 раненых

В Донецкой области, в результате обстрела снайпером российских террористом, ранены двое медиков-волонтеров.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, в Марьинский отдел полиции поступило сообщение от работников ЦГБ города Курахово о предоставлении медицинской помощи двум медикам-волонтерам, 42 и 32 лет.

По их словам, пулевые ранения получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле по автодороге между городом Марьинка и городом Красногоровка.

Сейчас раненые находятся в военном госпитале города Покровск.