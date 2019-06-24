Российские террористы час назад обстреляли Катериновку из минометов

1 июля в 18:07, обстреливая украинские позиции, боевики повредили воздушную линию энергоснабжения ВЛ-6кВ подстанция «Золотое-2», ТП-425 в селе Катериновка Луганской области. Как отмечают местные жители, в результате взрывов, обесточены шесть трансформаторных подстанций. Без света остались 303 жителя Катериновки.

Как сообщает пресс-служба ЛЭО, ремонтно-восстановительные работы начнутся в присутствии патруля ОБСЕ сразу после получения гарантий безопасности с противоположной стороны.

Энергетики не могут сразу приступить к работам по восстановлению линии из-за угрозы собственной жизни и здоровью.

Вероятнее всего, аварийно-восстановительные работы начнутся в Катериновке только 3 июля.