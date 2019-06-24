В Луганской области на выборах в ОТГ подсчитали голоса во всех громадах

30 июня в 8 объединенных территориальных громадах Луганщины состоялись первые выборы депутатов сельских, поселковых объединенных территориальных общин и соответствующих сельских и поселковых голов.

По результатам подсчета голосов территориальными избирательными комиссиями определены победители в восьми объединенных территориальных громад в Луганской области.

Председатель Марковского поселкового совета - Дзюба Игорь Анатольевич (26,6% голосов, участие в голосовании приняли 43,6% избирателей).

Председатель Коломийчиского сельского совета - Чунихина Надежда Васильевна (93,6% голосов, участие в голосовании приняли 56,3% избирателей).

Председатель Великочерниговского сельского совета - Кенюк Юрий Вячеславович (45,1% голосов, участие в голосовании приняли 50,8% избирателей).

Председатель Красноталовского сельского совета - Батальщиков Сергей Васильевич (31% голосов, участие в голосовании приняли 38,4% избирателей).

Председатель Веселовского сельского совета - Луганская Ольга Анатольевна (35,9% голосов, участие в голосовании приняли 49,8% избирателей).

Председатель Калмиковского сельского совета - Свистунов Владимир Васильевич (58,4% голосов, участие в голосовании приняли 51,5% избирателей).

Председатель Пидгоровского сельского совета - Цукур Вячеслав Анатольевич (55,3% голосов, участие в голосовании приняли 30,2% избирателей).

Председатель Шульгинськго сельского совета - Козаченко Алексей Петрович (33,3% голосов, участие в голосовании приняли 49% избирателей).

Средняя явка составила 43,9%. Проголосовали 9988 человек.

Избирательный процесс прошел в соответствии с действующим законодательством Украины. Нарушений не зафиксировано.