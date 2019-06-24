В оккупированном Луганске на крыше жилого дома взорвался газовый баллон - фото

В оккупированном Луганске на крыше жилого дома взорвался газовый баллон - фотоВчера, 17:31
В центре оккупированного Луганска на крыше жилого дома взорвался газовый баллон. Как сообщают местные жители, взрыв прогремел во время работ по ремонту кровли.
Взрыв прогремел в 15:54. Сейчас, спустя 40 минут, стало известно, что в доме 27 по ул.Коцюбинского (Китайская стена у пам. Ворошилову), в районе 10-го подъезда на крыше взорвался газовый баллон.
По словам местных жителей крышу "ремонтировали" и грели мазут. Пожар тушат, людей эвакуировали...
На фото видно, что осколки баллона прилетели к памятнику Ворошилову в более чем сотне метров от места взрыва.