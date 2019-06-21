Коротка пам'ять нового губернатора, або як Комарницький ввів в оману Президента і голову МВС

Днями в українських ЗМІ вийшло велике інтерв’ю нового очільника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Віталія Комарницького. В ньому, зокрема, ставилося питання перебування голови Луганської ВЦА в лавах Партії регіонів.

На пряме питання журналіста пан Комарницький відповів: «Відносно партій у цілому, і «Партії регіонів» зокрема, можу сказати, що я, як чинний співробітник органів внутрішніх справ, у жодній партії ніколи не був. …Мені запропонували йти до Луганської обласної ради за списками «Партії регіонів» (у 2010 році — ред.). Це дві великі різниці бути членом партії та пройти за її списками. Ба більше, я поставив умови, що я не можу і не хочу бути у першій десятці чи у першій двадцятці», - заявив очільник ЛОВЦА.

Він підкреслив, що йшов на вибори з регіоналами начебто тільки для того, щоб лобіювати інтереси громади і вузу.

«З урахуванням того, що наш виш (Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Дідоренка — ред.) завжди розташовувався в Луганську, що ми відкрилися в 1993 році, і за рахунок Луганщини досягли успіхів, які були станом на 2014 рік. Виш не міг жити своїм життям, яке було б відділене від життя регіону… Свою депутатську діяльність я починав ще з селищної ради. Здавалося б, замілко, але ми весь час будувалися, розширювалися. Треба було лобіювати інтереси вишу. Ми зробили парк з трьома фонтанами для жителів селища і, зокрема, для університету. Щоб ці питання вирішувати потрібно контактувати, а краще — самому бути депутатом», - сказав Комарницький.

«Тут же питання можна в цілому суспільству поставити — а кого ми обирали, хто був біля керма. І те, що ми маємо або мали, — на те ми й заслуговували», - дорікнув українцям він.

Хотілося б нагадати панові Комарницькому, що, якщо він не пам’ятає власної біографії, то архіви не горять. Зокрема, проект «Твій місцевий депутат» чітко вказує:

«Комарницький Віталій Мар'янович. Обраний в мажоритарному окрузі (від Партії регіонів). Фракція: Партія регіонів. Партійність: Партія регіонів».

Відкриваю відомості про зареєстрованих кандидатів у депутати Луганської обласної ради включених до виборчого списку Луганською обласною організацією Партії Регіонів. Знаходимо знайоме прізвище:

Комарницький Віталій Мар'янович

Громадянин України

Освіта Вища

Член Партії регіонів

Луганський державний університет внутрішніх справ ім.Е.О.Дідоренка

Ректор

Місто реєстрації - Луганськ

Відзначу, що таке поєднання посади ректора вишу МВС і члена політичної партії протирічить Закону Про політичні партії в Україні від 05.04.2001 № 2365-III, ст. 6. Членство в політичних партіях та його обмеження: «Членами політичних партій не можуть бути: …поліцейські; співробітники Служби безпеки України; …державні службовці у випадках, передбачених Законом України "Про державну службу" (889-19)».

Варто зазначити, що подібні заяви пана Комарницького (які суперечать реальним фактам) ставлять щирість нового голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації під сумнів.

Відзначу також, що лобіювання інтересів вишу та селища, про які каже голова ЛОВЦА, мало дивні форми. Зокрема, 2 березня 2014 року Луганська обласна рада ухвалила звернення до Верховної Ради України про визнання нелегітимними центральних органів законодавчої влади. Депутати Луганської обласної ради заявили, що в разі ескалації конфлікту вони залишають за собою право «звернутися за допомогою до братнього народу Російської Федерації».

Саме ця подія стала точкою неповернення, після якої, по суті, розпочалося вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію Луганської і Донецької областей, і початок гібридної війни України з російським агресором.

За інформацією ЗМІ, звернення підписали всі депутати Луганської обласної ради без винятку.

Тому «лобіювання інтересів селища і вишу» Комарницьким носить ознаки кримінального злочину – замаху на суверенітет і територіальну цілісність України.

Цікавий збіг: 20 червня 2019 року я направив до канцелярії Президента України Володимира Зеленського і до приймальні міністра МВС Арсена Авакова звернення щодо невідповідності кандидатури Віталія Комарницького законодавчим нормам для висування на посаду очільника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Моє затримання в сфабрикованій справі з провокацією – відбулося 24 червня. А 26 червня кандидатура Комарницького була затверджена на посаду очільника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Виглядає так, що моє затримання було превентивним заходом, який мав на меті позбавити мене можливості діяти, оприлюднюючи інформацію про порушення Законів України кандидатом на відповідальну державну посаду.

Звертаю увагу Президента України Володимира Зеленського і міністра МВС Арсена Авакова на неправдивість поданих Віталієм Комарницьким свідчень про не перебування у лавах Партії регіонів. Дуже прикро, що новий голова Луганської області (тобто того, що лишилося під контролем після російської агресії) вдався до введення в оману вищого керівництва країни і українського суспільства. Документи про цей факт будуть спрямовані до канцелярії Президента і приймальні МВС.

Наприкінці постає хочеться поцікавитись таким нюансом. Яким чином кандидат на посаду голови ЛОВЦА Комарницький пройшов перевірку у СБУ?

Питання залишається відкритим…

Далі буде..

Д. Снєгирьов