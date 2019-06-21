В Луганской области расстреляли рекламу Курило и Лукашева из пейнтбольных ружей

29 июня в городе Кременная Луганской области наблюдатели ОПОРЫ выявили факты порчи билбордов с политической рекламой двух кандидатов-мажоритарщиков. Об этом сообщают представители ОПОРЫ в Луганской области.

В частности, такие действия совершены в отношении билбордов с постерами поздравления с праздником Троицы от имени действующего народного депутата в этом округе Виталия Курило (сейчас баллотируется путем самовыдвижения) и борда «Мир Луганщине. Александр Лукашев. Команда Сергея Шахова» (субъект выдвижения - «Опозиційна платформа – за життя»).

Билборды были размещены в районе железнодорожного вокзала и автостанции.

Местные жители отмечают, что, скорее всего, борды были испорчены ночью или рано утром, ведь вечером во время проведения праздничных мероприятий по случаю очередной годовщины Дня Конституции Украины они были в нормальном состоянии.