2 июня правительство Украины посетит Станицу Луганскую впервые за 5 лет. Об этом на заседании Согласительного совета депутатских фракций заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Очень важно, что завтра впервые за 5 лет украинское правительство посетит Станицу Луганскую, где развели войска согласно соответствующих договоренностей в рамках Минской группы.

Я очень прошу, чтобы украинское правительство на этом переходе пообщалось с гражданами, которые пересекают КПВВ ежедневно, узнали и передали в офис Президента, что люди с оккупированных территорий прекрасно знают украинский язык и понимают его", — сказала она.