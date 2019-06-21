ОБСЕ сообщает о завершении разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской

Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о завершении разведения сил ВСУ и российских террористов на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Об этом говорится в отчете миссии за 30 июня.

29 июня СММ получила ноту от Министерства иностранных дел Украины, в которой сообщалось о том, что разведение сил и средств Вооруженными силами Украины на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской завершено.

30 июня Миссия получила письмо от незаконных вооруженных формирований из неподконтрольных правительству районов Луганской области, в котором сообщается, что они завершили разведение сил и средств на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской.

В течение нескольких дней, по наблюдениям Миссии, Вооруженные силы Украины и незаконные вооруженные формирования боевиков покинули позиции на участке разведения. Наблюдатели также отметили, что в пределах участка разведения Вооруженные силы Украины начали проводить работы по демонтажу передовых фортификационных сооружений и разминированию, а члены незаконных вооруженных формирований проводили работы по демонтажу укрытия, а также убрали несколько бетонных блоков на участке разведения и начали обустраивать новую контрольно-пропускную инфраструктуру за пределами участка разведения.

На данный момент на участке разведения наблюдается спокойная и стабильная обстановка. СММ продолжит активно наблюдать за ситуацией и будет информировать о результатах наблюдения.