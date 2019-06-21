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Красный крест выделил деньги на ремонт моста в Станице Луганской

Вчера, 20:46 citynews.net.ua | Напечатать

28 июня, исполняющий обязанности председателя Луганской областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Сергей Филь и представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма посетили КПВВ «Станица Луганская» для мониторинга ситуации вокруг разведения войск в этом районе. Об этом сообщили в пресс-службе ЛОГА.

Разведение сил на Луганщине началось еще 26 июня о чем говорилось в мониторинге Миссии ОБСЕ.

По озвученной Леонидом Кучмой информации, украинские войска отошли на 300 метров от занимаемых позиций, а вражеские войска должны отойти на 1500 метров.

«Мы будем придерживаться принципа зеркальных действий. Сейчас мы ждем демонтаж фортификационных сооружений на противоположной стороне », - сказал во время общения с журналистами Леонид Кучма.

Комментируя событие Сергей Филь заверил, что разведение войск позволит восстановить мост между пропускными пунктами по обе стороны линии разграничения. На ремонт Международный комитет Красного Креста выделил 60 млн евро.


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Красный крест выделил деньги на ремонт моста в Станице Луганской

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