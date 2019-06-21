Российские террористы обстреляли жилые дома в Золотое из гранатомета

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли мирные населенные пункты вдоль линии разграничения.

27 июня, в 04.35 утра, вооруженные формирования РФ со стороны оккупированного послелка Золотое-5 обстреляли населенный пункт Золотое-4 со станкового противотанкового гранатомета.

В результате разрыва гранаты разрушена крыша и повреждены окна, фронтон стены и забор жилого дома. Кроме того, на автомобильной дороге, рядом со зданием, военные зафиксировали воронку. По их оценке она образовалась в результате разрыва еще одной гранаты.

Российско-оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и дерзкое отношение к мирному населению.