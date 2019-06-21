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В Северодонецке представят выставку об истории индустриализации Донбасса

Сегодня, 15:47 citynews.net.ua | Напечатать

28 июня в 17:00 в Арт-резиденции Плюс/Минус откроется выставка об индустриализации Донбасса "Из Уэльса в Украину: история Юзовки". Экскурсию по экспозиции проведет одна из кураторок проекта - Виктория Донован, преподавательница и директорка Центра российских, советских, центральных и восточноевропейских исследований при Сент-Эндрюсском Университете (Шотландия). Виктория получила награду BBC/AHRC New Generation Thinker в 2016-2017 годах и награду британской академии Rising Star Engagement Award в 2019 году.

Одно из ключевых заданий выставочного проекта - показать транснациональные корни индустриализации Восточной Украины. Выставка исследует историю миграции из Южного Уэльса в Украину в конце XIX века. 

В 1868 году валлийской шахтерский промышленник Джон Юз совместно с командой из сотни валлийских шахтеров создали металлургический завод и начали железнодорожные работы на угольных и железорудных территориях Екатеринославской губернии. В течение следующего десятилетия трудовые мигранты построили восемь доменных печей, угольных шахт, кирпичных заводов и железнодорожных линий. Британское население основало в окрестностях Донецка собственные социальные и культурные институции - англиканскую церковь, британскую школу, больницу и пожарную службу. И даже более капризные имитации британской жизни, такие как чайные комнаты, теннисные корты и аматорские театры. 

На выставке представлены десятки личных документов, в том числе письма, мемуары и фотографии, которые раскрывают надежды и тревоги тех, кто переехал в Украину в поисках лучшей жизни.

Адрес: ул. Энергетиков, 31А (Шахматное)


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