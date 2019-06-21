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В штабе ООС подтвердили отвод сил террористами в Станице Луганской

Сегодня, 15:38 citynews.net.ua | Напечатать

В штабе ООС подтвердили отвод сил террористами в Станице ЛуганскойВ соответствии с Мирным планом и реализацией Рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года, противник завершил первый этап отвод своих подразделений в районе Станицы Луганской - отошел от пешеходного моста.

Для максимальной безопасности гражданского населения, проживающего в Станице Луганской, а также граждан Украины, которые пересекают контрольный пункт въезда-выезда, силами групп разминирования Вооруженных Сил и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины проводится проверка дороги (гуманитарного коридора) и прилегающей к ней местности с целью выявления и обезвреживания взрывоопасных предметов.

В течение сегодняшнего дня осуществления других мероприятий в рамках разведения сил и средств украинской стороной не запланировано.

Пока идет процесс разведения сторон, наши резервы в районе Станицы Луганской находятся в полной боевой готовности.

В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи украинские военные немедленно вернутся на свои позиции.

Вместе с тем, Объединенные силы гарантируют безопасность передвижения мирных жителей и бесперебойную работу КПВВ. Пропуск осуществляется в штатном режиме.


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