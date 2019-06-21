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Путин "подарил" Медведчуку 4 украинских пленных для пиара

Сегодня, 14:52 citynews.net.ua | Напечатать

Украинские пленные Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Гориянов, Дмитрий Великий будет завтра освобождены. Имена украинцев назвали в эфире "112 Украина".

  • Яков Веремейчик, обвиненный якобы в применении запрещенных методов ведения войны.
  • Эдуард Михеев, осужденный в непризнанной ЛНР к 12 годам за "государственную измену".
  • Максим Горяинов, осужденный в непризнанной ДНР к 15 годам за содействие "террористической деятельности".
  • Дмитрий Великий, осужденный к 15 годам за "террористическую деятельность".

Освобождение пленных будет происходить не на линии соприкосновения с оккупированными территориями как обычно происходит, а в Минске, куда доставят украинских граждан через территорию России. Подобный обмен лишь еще раз подтверждает версию,  что Медведчук использует похищенных российскими террористами украинских граждан для пиара при поддержке своего кума Путина.


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