Украинские пленные Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Гориянов, Дмитрий Великий будет завтра освобождены. Имена украинцев назвали в эфире "112 Украина".

Яков Веремейчик, обвиненный якобы в применении запрещенных методов ведения войны.

Эдуард Михеев, осужденный в непризнанной ЛНР к 12 годам за "государственную измену".

Максим Горяинов, осужденный в непризнанной ДНР к 15 годам за содействие "террористической деятельности".

Дмитрий Великий, осужденный к 15 годам за "террористическую деятельность".

Освобождение пленных будет происходить не на линии соприкосновения с оккупированными территориями как обычно происходит, а в Минске, куда доставят украинских граждан через территорию России. Подобный обмен лишь еще раз подтверждает версию, что Медведчук использует похищенных российскими террористами украинских граждан для пиара при поддержке своего кума Путина.