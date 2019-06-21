Юрий Бирюков рассказал об обысках у него дома и что пытались найти

После прозошедшего 26 июня обыска у известного волонтера Юрия Бирюкова , он рассказал свое видение ситуации в Минобороны.

Так выглядели наши дома и квартиры в 2014 году, когда всей страной мы экстренно одевали армию, таскали каски и броники, аптечки и форму. Казалось, что это уже в прошлом, казалось, что это уже позади.

Так вот. Это - казалось.

Следователи ДБР закончили обыски в Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ сегодня утром. Нет, они не нашли деньги или злата-серебра. Нет, они не нашли никаких компроматов. А они и не искали. Следователи ДБР изъяли оригиналы всей рабочей документации, всех технических условий (ТУ), все образцы-эталоны на основании которых производится контроль качества, все компьютеры с документацией на разработку.

С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет права покупать или принимать на склады ни одного элемента вещевого обеспечения. С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет право покупать каски и бронежилеты.

Совсем. Вообще. Точка.

Несколько недель выдача формы будет идти со складов, запасы есть. Да, за счет резерва, за счет того, что армия смогла воссоздать - ведь запасов на начало войны не было, все было распродано. А потом, господа-волонтеры, снова мы, снова мы. Начинаем готовиться.

Можно было сделать копии, благо МФУшки там были. Можно было запросить копии официально, и они бы были бы высланы. Можно было бы скачать документацию прямо с сайта МО, благо она там опубликована. Но нет, изъяли оригиналы, а это ключевое для объявления новых закупок или приемки уже закупленного раннее.

И еще один момент.

Некто Портнов написал вчера о том, что это его "привет Порошенко". Интересный привет - изъятие компьютеров со всеми материалами научно-исследовательской работы. Дальше эти все компьютеры... где... а материалы... Россия?

За один месяц мы отброшены на 15 лет назад, и снова нашу армию готовят к капитуляции.