Почти 95% зарегистрированных в Украине партий проигнорировали выборы в Верховную Раду

Почти 95% зарегистрированных в стране политических партий проигнорировали внеочередные выборы в Верховную Раду. Об этом заявил аналитик КИУ Денис Рыбачок, передает УНН.

"94% зарегистрированных украинских партий выборы проигнорировали. Согласно данным Центральной избирательной комиссии участие в выборах принимает 21 политическая партия, выдвинувшая свои избирательные списки по многомандатному округу. При этом я хотел бы подчеркнуть, что по состоянию сейчас в Украине официально зарегистрировано 352 политические партии. То есть, всего 21 партия из 352 выдвинула кандидатов по многомандатному округу", - рассказал аналитик.