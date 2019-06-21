В Луганской области предприятия оштрафовали на 5,5 млн гривень

За январь-май 2019 года специалисты аудита фискальной службы Луганской области провели 13 плановых и 39 внеплановых проверок рисковых субъектов хозяйствования региона. Как сообщает пресс-служба ГФС, почти во всех случаях выявлены нарушения налогового законодательства.

В ведомстве отметили, что по результатам проведенных контрольно-проверочных мероприятий доначислено согласованных налоговых обязательств 7 млн ​​грн.

Иначе говоря, все уличенные схемы уклонения от уплаты налогов указывают, что плановые контрольно-проверочные мероприятия фискалов направляются только на те предприятия, которые сознательно не платят или платят не в полном объеме платежи в бюджет, используя схемы минимизации или уклонения от налогообложения.