Новому составу СНБО еще нечего сказать по Донбассу

Совет национальной безопасности и обороны определит дату проведения заседания по реализации государственной политики на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщила служба обеспечения доступа к публичной информации СНБО в ответе на запрос корреспондента УНН .

По данным ведомства, дата проведения заседания по реализации государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины и защиты прав, свобод и законных интересов граждан на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях будет определена в установленном порядке.

Сейчас Аппарат СНБО обрабатывает этот вопрос по поручению Президента.