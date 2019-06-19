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Полиция хочет проверять сообщения о минировании на «фейковость»

Сегодня, 11:59 citynews.net.ua | Напечатать

Полиция хочет проверять сообщения о минировании на «фейковость»Министерство внутренних дел предлагает пересмотреть алгоритм действий полицейских во время реагирования на сообщения о минировании. В частности, после регистрации таких сообщений, в первую очередь осуществлять неотложную проверку на отсутствие «фейка».

Как сообщает пресс-служба полиции, этим будут заниматься специалисты оперативных подразделений киберполиции. 

В Национальную полицию Украины все чаще поступают сообщения о «фейковых» минированиях различных объектов. На все сообщения без исключения оперативно реагируют правоохранители. На время проверки информации об угрозе временно блокируется деятельность указанных заведений, из-за чего граждане испытывают значительных неудобств, а предприятия - огромные убытки.

"Из-за массовых сообщение о минировании тех или иных объектов в столице и других регионах страны за последнее время, мы инициируем подготовку проекта изменений в наших внутренних правовых актах, которые уточняют регламент реагирования органов правопорядка на такие сообщения. Также готовим изменения в Уголовный Кодекс для усиление ответственности за такие сообщения. В ряде случаев предложим увеличить срок уголовной ответственности и ограничения свободы на срок более шести лет, а также предусмотреть дополнительно конфискацию имущества в исключительных случаях», - рассказал директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Артем Шевченко отметил, что чаще всего сообщение о минировании поступают от ботов из России и неподконтрольных территорий на востоке Украины. С помощью IP-телефонов и Интернета рассылаются анонимные сообщения, но также есть случаи, когда и граждане Украины решают дезинформировать о минировании, за что привлекаются к уголовной ответственности.

Напомним, что Уголовный кодекс Украины содержит отдельную статью 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), которая предусматривает до шести лет лишения свободы.


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