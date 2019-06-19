» » Россию вернули в ПАСЕ с правом голоса

Россию вернули в ПАСЕ с правом голоса

Сегодня, 09:44 citynews.net.ua | Напечатать

Россию вернули в ПАСЕ с правом голосаПарламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Такое решение ассамблея одобрила в ночь на вторник, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Несмотря на ночное голосование, которое является беспрецедентным для ассамблеи, явка депутатов была даже выше обычной.  За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Решение, принятое в Страсбурге, принципиально меняет санкционный механизм. В регламент добавлена норма, которая отменяет право ПАСЕ накладывать ключевые санкции на любую национальную делегацию, включая Россию. Ассамблея больше не сможет ограничивать право голоса, право выступления, право участия и голосования депутатов в комитетах ассамблеи – не взирая на то, какие нарушения допустило государство и его депутаты.

В то же время, остается право полностью отказать в подтверждении полномочий делегации отдельного государства. Вероятно, могут быть одобрены также мелкие точечные санкции, но в этой части резолюция является нечеткой. Среди депутатов ПАСЕ есть разночтения норм документа, позиция по этому поводу должна быть согласована в ближайшие дни.

Отдельная норма решения позволяет России представить список своей делегации посреди сессии (по уставу Совета Европы делегация подается только перед началом первой сессии года). Это позволит России - убедившись, что угроза санкций снята - уже во вторник утром передать в Страсбург список своих депутатов. Как известно, последние три года РФ отказывалась участвовать в работе ПАСЕ и не передавала такой список, требуя гарантировать отсутствие каких-либо санкций.

Украинские депутаты уже заявили, что будут обжаловать полномочия РФ, как только она подаст свой список. Если это произойдет, то рассмотрение данного вопроса о подтверждении полномочий РФ назначат на среду. Впрочем, Россия уже во вторник намерена возобновить работу в Ассамблее, не будучи ограничена никакими санкциями.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:41

В Нацгвардии проверят любителей русских офицеров

Сегодня, 12:09

Лисичанск остался без троллейбусного сообщения

Сегодня, 11:59

Полиция хочет проверять сообщения о минировании на «фейковость»

Сегодня, 10:27

Павло Зибров помогает пройти в Раду луганскому сепаратисту Струку

Сегодня, 09:44

Россию вернули в ПАСЕ с правом голоса

Сегодня, 09:38

С 1 июля в Украине подорожают загранпаспорта и ID-карты

Сегодня, 09:18

24 июня российские террористы 44 раза нарушили режим прекращения огня

Вчера, 18:43

За время оккупации Крыма зафиксировали 45 случаев насильственных исчезновений людей

Вчера, 18:04

Уголовник из РФ пытался пробраться к террористам через территорию Украины

Вчера, 16:13

Россия отменила запрет на транзит украинских товаров по своей территории

Вчера, 16:01

В Счастье назначили временного руководителя ВГА

Вчера, 13:29

Под видом помощи голодающей Африке контрабандные продукты отправляли в оккупированные Луганск и Донецк

Новости Украины:

Вчера, 16:23

В Киеве жители РФ и оккупированных территорий "заминировали" все роддомы и школы

Вчера, 13:20

В Харькове сообщили о минировании четырех вузов

Вчера, 10:35

Партии Саакашвили отказали в регистрации на выборы в Верховную Раду

21-06-2019, 15:51

Во Львовской области задержали таможенников при получении взятки

21-06-2019, 13:46

Четырех полицейских из Днепра подозревают в пытках

21-06-2019, 11:14

В Киеве уровень загрязнения воздуха диоксидом азота достиг 6 среднесуточных

21-06-2019, 10:31

Международный аэропорт Ровно подготовят к передаче в концессию

20-06-2019, 14:43

На Волыни интернет-сепаратиста приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком

20-06-2019, 12:11

Под Киевом женщина заморила голодом более 20 домашних животных

20-06-2019, 08:29

В Черкассах умер избитый журналист Вадим Комаров

19-06-2019, 18:39

В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение

19-06-2019, 13:14

Аэропорт Одессы принял первый рейс из польского Кракова

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 