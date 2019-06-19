23 июня в Луганской области зафиксировано 15 нарушений избирательного законодательства

В Луганской области полиция проводит проверку возможных нарушений избирательного законодательства.

23 июня, в течение дня, в Северодонецкий, Старобельский и Кременской отделы полиции поступили сообщения представителей ГС «ОПОРА» о размещении агитационных материалов с возможным нарушением избирательного законодательства.

Так в городе Северодонецк представителями ГС «ОПОРА» выявлено 9 агитационных билбордов двух политических партий в которых отсутствует информация об учреждении, которое осуществило печать, тираж и информация о лицах ответственных за выпуск.

Также в пгт. Северодонецк обнаружен автобус, который обклеен надписями с именем одного из кандидатов в народные депутаты Украины. Данные печатные материалы не содержат выходных данных.

В г. Старобельск обнаружены три агитационные билборда двух политических партий, которые являются субъектами избирательного процесса и билборд одного из кандидатов в народные депутаты, на которых отсутствуют сведения о заказчике печатных предвыборных агитационных материалов, учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лиц, ответственных за выпуск.

Отсутствуют выходные данные и на двух агитационных билбордах кандидатов в народные депутаты, которые обнаружены в пгт. Кременная.

Данные факты зарегистрированы. На местах происшествий работают следственно-оперативные группы местных отделов полиции.