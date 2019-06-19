В Луганской области организатор «референдума» остался на свободе благодаря доброй прокуратуре

Прокуратурой Луганской области поддержано публичное обвинение в уголовном производстве по факту организации и проведения на территории Старобельского района так называемого «референдума» по поддержке «Акта о государственной самостоятельности« Луганской народной республики», по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года, житель Старобельска, действуя по предварительному сговору с другими лицами, публично призвал местных жителей к участию в псевдореферендуме с целью отделения Луганской области от территории Украины, а также требовал предоставить помещение для его проведения на территории Старобельского района.

Учитывая тот факт, что обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления, искренне раскаялся, активно способствовал следствию и изобличению других соучастников, между ними и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

По результатам судебного рассмотрения Старобельским районным судом Луганской области раскаявшийся сепаратист признан виновным и приговорен к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года. То есть в тюрьму преступник попадет только в случае очередного нарушения закона.