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30% украинцев полностью поддерживают легализацию медканнабиса

Сегодня, 13:48 citynews.net.ua | Напечатать

Согласно результатам соцопроса, 30% украинцев - поддерживают полностью, еще 28 - поддерживают легализацию в некоторой степени

30% опрошенных украинцев полностью поддерживают возможную легализацию марихуаны для пациентов, у которых диагностировали проблемы со здоровьем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Рейтинг.

28% опрошенных – поддерживают легализацию в некоторые степени.

33% - не поддерживают.

Опрос проводился с 21 по 29 мая. Опрошены были 2200 респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность – не более 2,8%.


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