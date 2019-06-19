30% украинцев полностью поддерживают легализацию медканнабиса

Согласно результатам соцопроса, 30% украинцев - поддерживают полностью, еще 28 - поддерживают легализацию в некоторой степени

30% опрошенных украинцев полностью поддерживают возможную легализацию марихуаны для пациентов, у которых диагностировали проблемы со здоровьем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Рейтинг.

28% опрошенных – поддерживают легализацию в некоторые степени.

33% - не поддерживают.

Опрос проводился с 21 по 29 мая. Опрошены были 2200 респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность – не более 2,8%.