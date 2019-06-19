В Станице Луганской обнаружили тайник с оружием террористов

В Станице Луганской, граничащей с оккупированной территорией, оперативники обнаружили в частном доме тайник с боеприпасами.

Оперативники Управления уголовного розыска вместе с коллегами из Станично-Луганского отдела полиции во время отработки оперативной информации о 35-летнем мужчине, находящегося в розыске СБУ по подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 258 УК Украины (Создание террористической группы или организации), обнаружили в его доме тайник с боеприпасами.

Боеприпасы были спрятаны в доме среди хлама, дров и угля.

Из тайника полицейские изъяли 2 единицы ВОГ-25, 3 гранаты к РПГ-7, 840 патронов калибра 5,45 мм и 2 корпуса гранаты РГД-5. Изъятое направлено в НИЭКЦ на исследование.