В Рубежном число заболевших после купания в озере уже достигло 40 человек

По состоянию на 8 утра 21 июня в инфекционное отделение Рубежанского больницы в течение суток обратились 10 детей и 2-е взрослых. Таким образом, общее число заболевших составило 40 человек, из которых 33 - дети. Все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ст. 325 УК Украины «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений» и ст. 242 УК Украины «Нарушение правил охраны вод». Следственные действия продолжаются.

Также, сообщаем, что ориентировочная дата готовности анализа проб воды, сегодня 21 июня, после обеда.

Напомним - первые заболевшие появились после купаня в озере Песочное 18 июня. Тогда в инфекционную больницу попали 18 человек, в том числе 15 детей.