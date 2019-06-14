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Конституционный суд официально сообщил решение о роспуске Верховной Рады

Вчера, 20:43 citynews.net.ua | Напечатать

Конституционный суд официально сообщил решение о роспуске Верховной РадыКонституционный суд Украины признал соответствующим конституционным указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Об этом КСУ сообщает на своем официальном сайте.

В своем решении суд исходил из того, что Рада VII созыва 21 февраля 2014 внесла изменения в основной закон - изменила редакцию статьи 83, дополнив ее положениями о коалиции депутатских фракций, и редакцию статьи 90, наделив президента правом досрочно прекращать полномочия парламента в случае невыполнения требований статьи 83 КУ относительно формирования коалиции.

Вместе с тем, Рада, избранная на внеочередных выборах 26 октября 2014 года, в течение срока своих полномочий не возобновила в регламенте правовое регулирование вопроса прекращения деятельности коалиции, указывает КСУ.

В результате возник конституционный конфликт между президентом и Радой относительно оснований досрочного прекращения полномочий парламента. Конфликт этот не имеет правового решения, так как КУ не определяет порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, а регламент, вопреки требованиям статьи 83, не предусматривает порядка прекращения деятельности коалиции.

В то же время, носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ; народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления (ч. 2 ст. 5 КУ). Народное волеизъявление осуществляется через выборы. Решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов отвечает требованиям ч. 2 ст. 5 Конституции Украины.

Решение Конституционного суда обязательно, окончательно и обжалованию не подлежит.


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