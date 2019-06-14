В Конституционном суде опровергли информацию о решении про роспуск Верховной Рады

В последнее время в средствах массовой информации и социальных сетях массово распространяется информация о последствиях принятия решения Конституционного Суда Украины по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно конституционности Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» от 21 мая 2019 года № 303/2019. Об этом говорится в заявлении КСУ Украины .

В частности, раздаются призывы к невыполнению решения Конституционного Суда Украины, привлечения к ответственности судей Конституционного Суда Украины за принятое ими решение, а также другие категорические заявления, что недопустимо в правовом государстве. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что к распространению указанной информации приобщаются государственные деятели и отдельные политики.

В то же время Конституционный Суд Украины продолжает рассмотрение этого дела. 11 июня 2019 Большая палата Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме устного производства рассматривала дело о соответствии Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов». Конституционный Суд Украины заслушал участников и привлеченных участников конституционного производства.

После этого в соответствии с Законом Украины «О Конституционном Суде Украины» Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения по делу, в котором, в частности, исследуются выводы членов Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины, amicus Curia от экспертов и ученых в области права, выводы представителей общественных организаций по вопросам, поднятым в конституционном представлении, анализируется опыт органов конституционного контроля зарубежных стран и многочисленные обращения граждан Украины.

Ситуация, которая создается вокруг принятия решения Конституционного Суда Украины по этому делу, вызывает глубокую озабоченность, поскольку она дестабилизирует общественно-политическую ситуацию в стране и допускает осуществление неправомерного влияния на Конституционный Суд Украины в целом и отдельных судей Конституционного Суда Украины в частности.

Напомним - сегодня появилась информация от народных депутатов и информ-агентства Укринформ, в которой сообщается о принятии КСУ решения о законности роспуска Верховной Рады и досрочных выборах.